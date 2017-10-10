Чешские компании предпочитают инвестировать в русскоязычные страны и страны Балканского полуострова

Чешские компании предпочитают инвестировать в русскоязычные страны, государства Балканского полуострова или в Турцию, значительно более скромные средства вкладываются в экономики стран Африки и Южной Америки, что является одной из причин низких объемов экспорта на данном направлении. Такие данные опубликовала государственная страховая компания EGAP на Международной машиностроительной выставке, которая проходит в Брно. «Обобщая, можно сказать, что с удаленностью от Чехии снижается и готовность чешских компаний инвестировать в данную страну», - сказал Ян Прохазка, генеральный директор EGAP. Чешским бизнесменам, по его словам, удалось реализовать ряд успешных проектов в Восточной Азии. Вместе с тем, много проектов провалилось из-за недостаточной адаптации к сложным местным условиям. В целом, по данным EGAP, объемы чешских инвестиций за рубежом в последние годы увеличиваются.