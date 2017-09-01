Чешские католики отправят финансовую помощь жителям Техаса, пострадавшим от урагана «Харви»

Чешские католические организации собрали помощь в размере 500 тыс. крон (23 тыс.) долларов для оказания помощи жителям США, пострадавшим от урагана «Харви». Об этом агентство ČTK сообщил пресс-секретарь Чешской епископской конференции Франтишек Емелка. Реципиентом выступит архиепископство Galveston-Houston.

В благотворительном сборе приняли участие такие католические организации как «Харита ЧР», Пражское архиепископство и другие.

«Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа и уже признан самым мощным за последние 12 лет. Разрушительные наводнения на юге Техаса и в Луизиане вместе с ураганом уже унесли более трех десятков жизней.