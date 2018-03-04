Чешские кардиологи провели уникальную операцию пяти пациентам с фибрилляцией предсердий

Лорета Вашкова
04-03-2018
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Группа кардиологов под руководством профессора Петра Неужила провела в пражской больнице На Гомолце уникальную операцию пятерым пациентам с фибрилляцией предсердий. Эта аритмия остается одной из главных причин инсульта, сердечной недостаточности, внезапной смерти в мире.

Подготовка к операции заняла у медиков примерно полгода. В первой стадии хирургического вмешательства врачи ввели микрофильтр в одну из сонных артерий, примерно через неделю микрофильтр поместили в другую артерию. Микрофильтры способны вовремя задержать сгустки крови, которые из камер сердца могут перемещаться в другие отделы артериального русла и блокировать сосуды.

Все пациенты после операции чувствуют себя хорошо.

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