Чешские кардиологи провели уникальную операцию пяти пациентам с фибрилляцией предсердий

Группа кардиологов под руководством профессора Петра Неужила провела в пражской больнице На Гомолце уникальную операцию пятерым пациентам с фибрилляцией предсердий. Эта аритмия остается одной из главных причин инсульта, сердечной недостаточности, внезапной смерти в мире.

Подготовка к операции заняла у медиков примерно полгода. В первой стадии хирургического вмешательства врачи ввели микрофильтр в одну из сонных артерий, примерно через неделю микрофильтр поместили в другую артерию. Микрофильтры способны вовремя задержать сгустки крови, которые из камер сердца могут перемещаться в другие отделы артериального русла и блокировать сосуды.

Все пациенты после операции чувствуют себя хорошо.