Чешские кандидаты в президенты могут принимать миллионные пожертвования на кампанию из-за рубежа

Ольга Васинкевич
12-08-2017
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Предвыборные кампании кандидатов на должность президента Чешской Республики могут финансировать состоятельные бизнесмены или фирмы из-за рубежа. Спонсоры политических партий с 2017 года не имеют права на превышение лимита дара свыше трех миллионов крон (113 тысяч евро). Закон о финансовой поддержке кандидата в президенты такой границы не устанавливает. Таким образом, по закону, расходы на президентскую предвыборную кампанию в первом круге, не могут превышать 40 миллионов крон (1,5 млн. евро), и оплатить их может своему фавориту кто угодно. Кампании же чешских политических партий не могут финансироваться из-за рубежа. От спонсорского финансирования зависят кампании всех претендентов, выдвинувших свою кандидатуру, кроме Михала Горачека, который сообщил о том, что будет ее финансировать самостоятельно.

 
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