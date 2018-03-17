Чешские IT-специалисты победили в тендере немецкого Бундестага

IT-специалисты чешской фирмы «Ackee» победили в тендере немецкого Бундестага на разработку мобильного приложения, благодаря которому посетители смогут следить за происходящим в немецком федеральном собрании в прямом эфире. Составной частью приложения будет также функция расширенного поиска, позволяющая получать информацию о депутатах, комитетах, а также дающая возможность скачивать необходимые документы.

Стартап «Ackee» был основан шесть лет назад тремя однокурсниками Чешского технического университета в Праге(ČVUT). Фирма уже выполнила несколько заказов в Германии, например для банка Grenke.