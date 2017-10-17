Чешские граждане выступают за узаконивание общегосударственного референдума и против перехода на евро

Согласно исследованию, проведенному по заказу газеты «Právo», 88,4% чехов желает внедрения в стране общенародного референдума. В настоящее время подобного рода голосования возможны лишь на краевом и муниципальном уровнях, а общегосударственный референдум объявляется по конкретному вопросу посредством специального закона.

По поводу перехода Чехии на евро негативно высказывается 85,2% респондентов. 51,5% участников опроса единую европейскую валюту отвергают категорически. Полностью принятие Чехией евро поддерживает 4,6% граждан, 14,8% относятся к этой идее положительно.

По поводу привлечения в страну иностранной рабочей силы отрицательно отвечает 48,8% респондентов, а 51,3% согласны.