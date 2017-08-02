Чешские граждане в Турции приговорены к 6 годам за пособничество террористам

Антон Каймаков
02-08-2017
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К 6 годам и 3 месяцам тюремного заключения приговорил суд в Турции двоих чешских граждан Маркету Вшелихову и Мирослава Фракаса за сотрудничество с террористической группой. Адвокат немедленно заявил о намерении подать апелляцию. Сами приговоренные категорически опровергают предъявленные им обвинения. Маркета Вшелихова и Мирослав Фаркас были задержаны в ноябре 2016 года. Прокурор, изначально требовавший наказания сроком на 15 лет, заявил о сотрудничестве чешских граждан с отрядами милиции YPG, являющихся ответвлением Курдской рабочей партии. В Турции эта организация считается террористической. В качестве доказательства были предъявлены фотографии, где Велихова и Фаркас позируют с оружием. Вдобавок в социальных сетях оба обвиненные выступали под курдскими псевдонимами Serxwebun Botan и Zelane Botan. Чешские граждане Маркета Вшелихова и Мирослав Фракас утверждают, что находясь на севере Сирии, они оказывали курдам лишь помощь гуманитарного характера и в боях не участвовали. Информацию опубликовало Чешское телевидение.

Антон Каймаков
02-08-2017
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