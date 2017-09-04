Чешские граждане не жаждут работать за границей

Антон Каймаков
04-09-2017
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По результатам исследования, проведенного кадровым агентством Randstad, граждане Чешской Республики среди обитателей 33 стран мира, включенных в исследование, относятся к категории людей, наименее заинтересованных в трудоустройстве за пределами своей страны. Касается это, как временной, так и постоянной работы за границей.

Только 35% чешских респондентов заявили, что готовы выехать из своей страны с целью трудоустройства. Это второе место в общем рейтинге. На первой позиции находится Дания (34%), а на третьем – Австрия и Нидерланды (в обоих случаях 36%).

Временно выехать на работу за пределы страны готов 41% чехов. Ниже показатель только в Австрии (38%) и в Дании (40%).

Одновременно чехи не склонны набирать на работу иностранцев (50%).

 
 
 
 
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