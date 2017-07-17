Чешские фирмы ищут словаков, украинцев и других иностранцев, и хотят набрать их как можно больше, чтобы удержать низкий уровень заработных плат, утверждают главы профсоюзных организаций и предупреждают, что такой сценарий не может функционировать продолжительное время. Повышенный спрос на иностранную рабочую силу подтверждают и агентства по трудоустройству, по словам которых иностранцы довольны чешскими зарплатами. Число зарубежных работников в стране постоянно растет и ныне достигает уже полумиллиона человек. «Я продолжительное время наблюдаю за базами данных Управления по трудоустройству и очень часто у рабочих профессий встречаю предложения по зарплатам 12 тысяч крон (453 евро). Гражданин Чехии при всем желании не может полноценно жить на данную сумму», - сообщил председатель Чешскоморавской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула. Если данную позицию не занимает гражданин Чехии в течение месяца, фирма имеет право принять на работу иностранца, который, например, в случае работника из Украины, с радостью такое предложение примет.