Чешские фермеры выручат в 2017 г. за свою продукцию больше

Лорета Вашкова
03-11-2017
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По данным Союза сельскохозяйственных предприятий Чешской Республики, доходы данных производителей за главную продукцию в текущем году повысятся на 400 миллионов крон и достигнут 84,5 млрд крон (более 3 млрд евро).

Наиболее существенная часть доходов образуется за счет реализации молока, зерновых культур, рапса и откормленных свиней. В целом результат можно рассматривать как выше среднего уровня, - подчеркнул на заседании комитета Союза сельскохозяйственных предприятий, проходившего в пятницу, его глава Мартин Пыха. Одновременно он подчеркнул, что несмотря на улучшение показателей, закупочные цены на литр молока в Чехии нельзя считать адекватными.

 
 
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