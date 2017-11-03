Чешские фермеры выручат в 2017 г. за свою продукцию больше

По данным Союза сельскохозяйственных предприятий Чешской Республики, доходы данных производителей за главную продукцию в текущем году повысятся на 400 миллионов крон и достигнут 84,5 млрд крон (более 3 млрд евро).

Наиболее существенная часть доходов образуется за счет реализации молока, зерновых культур, рапса и откормленных свиней. В целом результат можно рассматривать как выше среднего уровня, - подчеркнул на заседании комитета Союза сельскохозяйственных предприятий, проходившего в пятницу, его глава Мартин Пыха. Одновременно он подчеркнул, что несмотря на улучшение показателей, закупочные цены на литр молока в Чехии нельзя считать адекватными.