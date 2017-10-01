Чешские евродепутаты осудили действия испанской полиции на референдуме в Каталонии

Депутаты Европарламента от Чехии подвергли критике действия испанской полиции в ходе референдума о независимости, которые они считают чрезмерно жестокими. По мнению чешских парламентарием, подобные действия властей лишь усиливают позиции сепаратистов.

1 октября в Каталонии прошел референдум по вопросу, следует ли региону оставаться в составе Испании или стать отдельным государством. Правительство Испании не признает этот плебисцит легитимным.

В ходе голосования полиция препятствовала желающим проголосовать попасть на открытые без разрешения Мадрида избирательные участки. По сообщению официального представителя каталонского правительства, число пострадавших превысило 300 человек. При этом власти Каталонии утверждают, что полиции не удалось помешать голосованию, и более 90% участков были открыты.