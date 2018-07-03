Чешские электронные рецепты получат «международное значение»

Электронные рецепты, выписанные чешскими врачами, с 2020 года будут действительны также и за пределами Чешской Республики. Государственное управление по контролю над лекарствами подключится к проекту по обмену информацией eHealth, координируемому администрацией Края Высочина.

В рамках реализации программы, иностранные и чешские врачи получат возможность заглянуть в базу данных обратившихся к ним пациентов з стран ЕС и ознакомиться с историями болезней. Электронная система позволит также подключиться и к базе данных электронных рецептов. Финансирование программы на три четверти осуществляется за счет средств ЕС.