Новости Чешские дипломаты спасли польского гражданина из сирийского плена

23-01-2017 18:21 | Антон Каймаков

Чешские дипломаты спасли польского гражданина из сирийского плена Польского гражданина, плененного в Сирии в декабре 2015 года правительственными войсками Башара Асада, спасли чешские дипломаты. Благодаря усилиям главы внешнеполитического отдела Пражского Града Гинека Кмоничека и чешского посла в Дамаске Эвы Филипи 54-летний поляк Лешек Панек, которому угрожала смертная казнь, уже перевезен в Ливан Бейрут и передан под опеку сотрудников польского посольства. Лешека Панека, получившего при задержании в Сирии огнестрельное ранение в ногу и позже обвиненного «в деятельности террористического толка», пыталась освободить также и польская сторона. Однако предпринятые попытки успехом не увенчались, и польские дипломаты обратились за помощью к Чехии. Чешская Республика является единственной страной НАТО и Евросоюза, чье посольство в Дамаске продолжает свою работу. Через чешскую миссию в Сирии действуют также и дипломатические представители США.

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Чешские дипломаты спасли польского гражданина из сирийского плена 23-01-2017 18:21 | Антон Каймаков Чешские дипломаты спасли польского гражданина из сирийского плена



Польского гражданина, плененного в Сирии в декабре 2015 года правительственными войсками Башара Асада, спасли чешские дипломаты. Благодаря усилиям главы внешнеполитического отдела Пражского Града Гинека Кмоничека и чешского посла в Дамаске Эвы Филипи 54-летний поляк Лешек Панек, которому угрожала смертная казнь, уже перевезен в Ливан Бейрут и передан под опеку сотрудников польского посольства. Лешека Панека, получившего при задержании в Сирии огнестрельное ранение в ногу и позже обвиненного «в деятельности террористического толка», пыталась освободить также и польская сторона. Однако предпринятые попытки успехом не увенчались, и польские дипломаты обратились за помощью к Чехии. Чешская Республика является единственной страной НАТО и Евросоюза, чье посольство в Дамаске продолжает свою работу. Через чешскую миссию в Сирии действуют также и дипломатические представители США.

Минпром предлагает выкупить обанкротившиеся Остравско-Карвинские шахты 23-01-2017 16:36 | Антон Каймаков Министр промышленности Ян Младек намерен предложить чешскому правительству за символическую сумму в размере 1 кроны выкупить горнодобывающее предприятие OKD (Остравско-Карвинские шахты). С мая прошлого года для обанкротившейся фирмы подыскивается новый инвестор, однако, результат добиться не удалось. Министр считает, что в конечном итоге государству все равно придется решать данную проблему и вплотную заниматься постепенным закрытием нерентабельных шахт.

В заграничные миссии отправится 810 чешских военнослужащих 23-01-2017 16:27 | Антон Каймаков 810 служащих Армии Чешской Республики примут участие в заграничных миссиях. СМИ об этом сообщил начальник Генерального штаба Йозеф Бечварж. Учитывая солдат, включенных в состав сил быстрого реагирования, а также подразделения ЕС battlegroup, для выполнения заданий в рамках международного сотрудничества армией выделено почти 3000 человек.

Смог душит Прагу 23-01-2017 15:08 | Антон Каймаков Из-за смога в чешской столице может быть временно введен бесплатный проезд на городском транспорте. Соответствующее предложение будет обсуждаться городским советом во вторник. Бесплатный проезд должен помочь сократить количество автомобилей на улицах и, как следствие, снизить концентрацию вредных веществ в воздухе. Уже на прошлой неделе мэрия обратилась к горожанам с просьбой сократить поездки на личных автомобилях, а владельцев частных домов ограничить применение твердых видов топлива для обогрева жилищ. Принудительные меры, однако, затронули лишь четыре крупных предприятия, расположенных на территории города. Смоговая ситуация в Праге, по предположениям синоптиков, не изменится до конца недели. Подобное положение в Центральной Чехии и в Оломоуцком крае.

Шкода планирует увеличить продажи своих автомобилей в два раза 23-01-2017 14:07 | Антон Каймаков Чешский автомобильный гигант Škoda Auto поставил перед собой цель к 2025 году поднять объемы продаж выпускаемых машин в два раза – более 2 миллионов автомобилей в год. При этом уже в 2016 году компания продала 1,13 млн своих машин разных моделей. Škoda Auto входит в состав немецкого концерна Volkswagen. Три производственных комплекса Škoda работают непосредственно в Чешской Республике. Конвейеры по выпуску машин чешской разработки функционируют в Китае, России и в Словакии. Благодаря сотрудничеству с партнерскими фирмами концерна сборка машин марки Škoda осуществляется в Индии, Украине и Казахстане. На сегодняшний день на заводах Škoda Auto трудится порядка 27 тысяч человек.

Чехия может отказаться от отправки в США своего аграрного дипломата 23-01-2017 12:33 | Антон Каймаков Если США начнут закрывать свой рынок для европейских государств, то Чехия может отказаться от плана по отправке в Америку своего аграрного дипломата. Об этом заявил министр сельского хозяйства Мариан Юречка. Кроме Саудовской Аравии, Китая, России и Сербии в 2017 году чешские аграрные дипломаты должны были начать свою работу в Соединенных Штатах Америки, Японии и Ливане. Если, однако, администрация нового президента США Дональда Трампа начнет процесс введения ограничений экспортных возможностей для стран ЕС, например, введением таможенных сборов, то Чешская Республика может пересмотреть свои приоритеты.

Глава МВД ратует за самостоятельные переговоры Чехии о Brexit 23-01-2017 11:51 | Антон Каймаков По мнению министра внутренних дел Милана Хованеца, Чешская Республика Чехия должна начать самостоятельные переговоры с Великобританией по поводу Brexit. Чешские граждане, работающие и живущие в Объединенном королевстве, считает министр, должны как можно скорее узнать о том, как Brexit отразится на их жизни. Милан Хованец, высказавшийся во время эфира Чешского телевидения, предлагает действовать самостоятельно, не дожидаясь шагов со стороны органов ЕСв Брюсселе.

Прогноз: Кататься на лыжах можно будет до Пасхи 23-01-2017 11:32 | Антон Каймаков Снег в чешских горах должен продержаться вплоть до Пасхи, прогнозируют синоптики, что поднимает настроение владельцам горных туристических центров и канатных дорог. Ожидается большой приток отдыхающих и любителей горных лыж, а также и рост прибыли. Минувшие выходные добавляют предпринимателям оптимизма. Чешские лыжные центры в субботу и воскресенье посетили тысячи гостей. В большинстве городов жители мучаются от смога, а в горах, в результате инверсии, было ощутимо теплей, чем в долинах, и солнечно. На специально подготовленных трассах, как горнолыжных, так и на беговых, лежит более метра естественного снега.

Прогноз погоды на 24 января 23-01-2017 10:48 | Антон Каймаков Во вторник в Чехии будет пасмурно. Метеорологи прогнозируют слабый снегопад, а в некоторых регионах туман. Температура воздуха днем от – 4 до + 1°C. Слабый северо-западный ветер 1-4 м/с.