Чешские дети не умеют обходиться с деньгами

Согласно исследованию, проведенному банком ČSOB, значительная часть чешских детей не умеет достаточно хорошо обходиться с деньгами. 25% респондентов признались в том, что периодически одалживают у своих друзей. Аналитики говорят о низком уровне финансовой грамотности несовершеннолетних в Чехии и рекомендуют учить детей обходиться с финансами сразу после поступления в школу.

Первый непосредственный опыт обхождения с деньгами чешские дети получают в момент, когда родители начинают им выдавать средства на карманные расходы. В настоящее время это происходит в 9 лет. Постепенно граница снижается. Дети, которым на сегодняшний день исполнилось 15 лет, по результатам опроса родителей, деньги на карманные расходы начали получать только в 11 лет.