Чешские депутаты спорят о значении слова «брак»

В палате депутатов ЧР ведется бурный спор – в пятницу 22 июня правительство поддержало новеллу закона, составленную движением ANO и партией «Пиратов», согласно которой из официального определения слова «брак» необходимо убрать слова «мужчина и женщина». Законопроект, поддерживающий право гомосексуалистов вступать в официальный брак (а не просто регистрировать отношения), усыновлять детей и получать вдовью пенсию после смерти одного из супругов поддержало подавляющее большинство депутатов.
Против нововведений активно выступили члены партии гражданские демократы (ODS), христианские демократы (KDU-ČSL) и движения «Свобода и прямая демократия» (SPD).
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