Чешские депутаты ратифицировали торговый договор между ЕС и Канадой

Антон Каймаков
13-09-2017
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Палата депутатов Чехии поддержала договор CETA об экономическом и торговом сотрудничестве членских государств ЕС и Канады. Документ упраздняет большую часть таможенных и промышленных взносов, которые обременяли систему товарообмена. Прямую пользу договор принесет чешским предпринимателям, развивающих свою деятельность непосредственно в Канаде, а в первую очередь экспортерам.

Ожидается, что товарообмен между ЕС и Канадой после вступления договора в силу вырастет на 20%. Критики соглашения, а в чешском парламенте к ним в первую очередь относятся коммунистические депутаты, ставит под угрозу существование нескольких тысяч трудовых мест. Сторонники договора утверждают обратное, аргументируя результатами нескольких независимых исследований.

 
 
 
 
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