Чешские депутаты ратифицировали торговый договор между ЕС и Канадой

Палата депутатов Чехии поддержала договор CETA об экономическом и торговом сотрудничестве членских государств ЕС и Канады. Документ упраздняет большую часть таможенных и промышленных взносов, которые обременяли систему товарообмена. Прямую пользу договор принесет чешским предпринимателям, развивающих свою деятельность непосредственно в Канаде, а в первую очередь экспортерам.

Ожидается, что товарообмен между ЕС и Канадой после вступления договора в силу вырастет на 20%. Критики соглашения, а в чешском парламенте к ним в первую очередь относятся коммунистические депутаты, ставит под угрозу существование нескольких тысяч трудовых мест. Сторонники договора утверждают обратное, аргументируя результатами нескольких независимых исследований.