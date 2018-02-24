Чешские биатлонисты сообщили о бойкоте российского этапа Кубка мира

Чешская команда биатлонистов заявила, что отказываются от участия в российском этапе Кубка мира по биатлону, который будет проходить в Тюмени с 20 по 25 марта 2018 г.

После розыгрыша медалей по биатлону на ОИ в Пхенчхане официальное заявление об этом сделал председатель Союза биатлонистов ЧР Иржи Гамза, который пояснил, что это делается в знак протеста против систематического использования допинга российскими спортсменами.

«Пусть и ценой определенных жертв, но мы идем на этот шаг, чтобы показать свое отношение к допингу. Поэтому на финал мы не поедем. Если бы мы это сделали, то отступили бы от своих взглядов. Мы хотим сохранить собственное лицо. По нашему мнению, в России не должны проходить международные соревнования», – подчеркнул Гамза.

По информации издания iDnes.cz, помимо чешской команды, к бойкоту России присоединились биатлонисты США и Канады. «Туда не полетят представители трех стран из нашей четверки, которая жестче всех выступила против допинга», – указывает Гамза. Четвертой страной является Франция, которая не отказалась от поездки в Тюмень.

Главный тренер чешской сборной Ондржей Рыбарж, со своей стороны, сообщил, что понимает — неучастие в финале может лишить Чехию квоты на следующий чемпионат мира, однако полностью поддерживает решение. Чтобы в следующем сезоне ЧМ страну могли представлять 5 мужчин и 5 женщин, обе команды должны сохранить за собой место не ниже 10-го.