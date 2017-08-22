Чешские биатлонисты отказались от участия в Чемпионате мира по роликовым лыжам в России

Чешские биатлонисты не будут принимать участие перед приближающимся олимпийским сезоном в грядущем Чемпионате мира по роликовым лыжам. По словам главного тренера чешских биатлонистов Ондржея Рыбаржа, соревнования в Чайковском не входят в планы его подопечных.

Участие в летнем Чемпионате мира чешские спортсмены принимают нерегулярно. В прошлом двукратным чемпионом мира стал Ондржей Моравец, звание завоевала и Йитка Ландова.

В рамках подготовки чешские спортсмены 9 и 10 сентября примут участие в национальном чемпионате по роликовым лыжам в Летограде.