Чешские биатлонисты отказались от участия в Чемпионате мира по роликовым лыжам в России

Ольга Васинкевич
22-08-2017
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Чешские биатлонисты не будут принимать участие перед приближающимся олимпийским сезоном в грядущем Чемпионате мира по роликовым лыжам. По словам главного тренера чешских биатлонистов Ондржея Рыбаржа, соревнования в Чайковском не входят в планы его подопечных.

Участие в летнем Чемпионате мира чешские спортсмены принимают нерегулярно. В прошлом двукратным чемпионом мира стал Ондржей Моравец, звание завоевала и Йитка Ландова.

В рамках подготовки чешские спортсмены 9 и 10 сентября примут участие в национальном чемпионате по роликовым лыжам в Летограде.

 
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