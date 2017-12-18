Чешские банки к кризису готовы

По результатам тестирования, осуществленного Чешским национальным банком, эксперты заявили о хорошей подготовленности чешских банков на случай возникновения кризисной ситуации. Показатели «финансовой подушки» - обязательных резервных накоплений, значительно превышают установленный ЧНБ минимальный лимит. Общий объем капитала, вложенного в банки владельцами, достигает 18,4% от общей суммы, с которой финансовые дома работают. Это залог стабильности, подчеркивают эксперты. Беспокойство вызывает лишь постепенно возрастающее количество кредитов, с погашением которых у клиентов возникают проблемы.