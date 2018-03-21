Чешские банки будут предоставлять информацию о вкладчиках в рамках борьбы с отмыванием денег

Катерина Айзпурвит
21-03-2018
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Банки, сберкассы, кредитные товарищества и компании по обслуживанию пластиковых карт должны будут предоставлять информацию о своих клиентах чешским и иностранным налоговым органам согласно закону по борьбе с отмыванием денег. Адвокаты, нотариусы, консультанты по налогообложению и аудиторы будут обязаны предоставлять такие данные только в рамках международного сотрудничества.

Нижняя палата парламента ЧР приняла соответствующую поправку к закону о налогах, отклонив предложение «пиратов», которые предлагали распространить требование о раскрытии информации адвокатами и нотариусами и по требованию чешских налоговиков. Предложение «пиратов» поддержала часть фракции ANO и коммунисты.

 
 
 
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