Чешские банки будут предоставлять информацию о вкладчиках в рамках борьбы с отмыванием денег

Банки, сберкассы, кредитные товарищества и компании по обслуживанию пластиковых карт должны будут предоставлять информацию о своих клиентах чешским и иностранным налоговым органам согласно закону по борьбе с отмыванием денег. Адвокаты, нотариусы, консультанты по налогообложению и аудиторы будут обязаны предоставлять такие данные только в рамках международного сотрудничества.

Нижняя палата парламента ЧР приняла соответствующую поправку к закону о налогах, отклонив предложение «пиратов», которые предлагали распространить требование о раскрытии информации адвокатами и нотариусами и по требованию чешских налоговиков. Предложение «пиратов» поддержала часть фракции ANO и коммунисты.