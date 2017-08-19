Чешские авиабазы получили отличную оценку

Антон Каймаков
19-08-2017
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Командование ВВС НАТО, осуществившее инспекционную проверку чешских военных авиабаз, поставило отличную оценку. Инвестиции в переоборудование военных аэродромов в Чаславе и Намешти-на-Ославе, подчеркнул министр обороны Мартин Стропницкий, позволили превратить их в действительно современные базы. Как и требуется, чешские авиабазы способны принимать и обслуживать военные самолеты всех членских государств НАТО.

С момента вступления Чехии в НАТО на базах в Чалславе и Намешти-на-Ославе при финансовой поддержке альянса было реализовано 28 проектов по модернизации на общую сумму 3 миллиарда крон (115,4 миллиона евро).

 
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