Чешская художница борется с предрассудками в отношении украинцев

Художник-концептуалист Катержина Шеда реализует проект Made in Slavutych, направленный на борьбу с распространенными предрассудкааи в отношении украинцев. С 2015 г. Шеда неоднократно ездила в Славутич – город, возведенный после катастрофы Чернобыльской АЭС.

В рамках проекта Катержина Шеда привезла в Брно 44 жителя этого украинского города. 26 октября гости из Славутича проведут для пары из Брно, сочетающейся браком, свадьбу в украинском стиле, которая пройдет в вилле архитектора Душана Юрковича (1916 г.). Также художница пригласит жителей Славутича на кинофестиваль документальных фильмов в Брно и покажет им Прагу. По словам Катержины Шедой, она хочет, чтобы украинцы «почувствовали себя частью единой семьи» и узнали, что соседние страны интересует их жизнь и культура, и их не воспринимают лишь как дешевую рабочую силу.