Чешская врачебная палата поддерживает акцию протеста, запланированную на ближайший вторник терапевтами, врачами узкого профиля и стоматологами. Часть медицинских работников критикует введение электронных рецептов на лекарства и планируемыe изменениx в системе учета доходов, как и нaмeчающиеся проблемы в сфере оплаты их труда со стороны медицинских страховых компаний.

Обязанность выписывать eRecepty не приносит никакой пользы ни самим пациентам, ни тем более врачам, которые вынуждены тратить на них не только больше времени, но и, в конечном итоге, и больше финансовых средств, отмечают представители Врачебной палаты ЧР, которые считают электронизацию методом насильственной ломки устоявшейся практики.

Врачи также критикуют, что министерство изыскивает финансовые средства, прежде всего, для больниц, оставляя на самотек финансирование других составляющих сферы здравоохранения.