Чешская врачебная палата - электронные рецепты не должны насаждаться в обязательном порядке

Лорета Вашкова
11-11-2017
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По мнению представителей Чешской врачебной палаты, электронные рецепты не должны быть обязательными.

Многие врачи, особенного в пожилом возрасте, из-за введения электронных рецептов намереваются прекратить свою профессиональную деятельностью, однако замещать их некем, - предупредил на съезде палаты ее президент Mилан Кубек.

В целом, как отметил Mилан Кубек, палата не имеет ничего против электронизации системы здравоохранения, однако к внедрению eRecept в том виде, с которым медики могли ознакомиться, существует ряд претензий. Поэтому врачи опасаются, что введение электронных рецептов не принесет пользы и лишь чревато умножением проблем.

 
 
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