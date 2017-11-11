Чешская врачебная палата - электронные рецепты не должны насаждаться в обязательном порядке

По мнению представителей Чешской врачебной палаты, электронные рецепты не должны быть обязательными.

Многие врачи, особенного в пожилом возрасте, из-за введения электронных рецептов намереваются прекратить свою профессиональную деятельностью, однако замещать их некем, - предупредил на съезде палаты ее президент Mилан Кубек.

В целом, как отметил Mилан Кубек, палата не имеет ничего против электронизации системы здравоохранения, однако к внедрению eRecept в том виде, с которым медики могли ознакомиться, существует ряд претензий. Поэтому врачи опасаются, что введение электронных рецептов не принесет пользы и лишь чревато умножением проблем.