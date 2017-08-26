Чешская военная полиция направит специалистов в Ирак

Ольга Васинкевич
26-08-2017
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Чешская военная полиция в сентябре направит в Ирак четырех специалистов, которые будут обучать иракских коллег. Таким образом, они присоединятся к действующей военной миссии, в рамках которой в Ираке уже находятся сотрудники чешской полиции. Планируется, что в 2018 году военные полицейские также примут участие в миссии в Литве, куда армия направит подразделение в рамках намерений НАТО по усилению восточного крыла Альянса.

Задачей военных полицейских в Ираке является сопровождение и обеспечение безопасности авиаинструкторов в ходе обучения и при поездках за пределы военных баз. Они также обеспечивают безопасность на территории, где проживают военнослужащие на иракской базе Балад. Сотрудники чешской военной полиции в настоящее время служат также в военных миссиях на Синайском полуострове и в Афганистане. С июля они также охраняют Посольство Чешской Республики в Кабуле.

 
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