Министр здравоохранения ЧР Мирослав Лудвик сообщил о смерти гражданки Чехии, которая получила тяжелые ранения 14 июля во время нападения на гостей отеля в Хургаде. Состояние здоровья пострадавшей резко ухудшилось еще в понедельник. Чешские специалисты, прибывшие специальным рейсом в Каир, где 36-летняя женщина находилась, подтвердили диагноз, поставленный египетскими коллегами и констатировали, что пациентка находится в состоянии клинической смерти. В ночь на 27 июля женщина, не приходя в сознание, скончалась. Министр иностранных дел Лубомир Заоралек уже послал дипломатическую ноту египетскому коллеге, в которой требует скорейшего завершения расследования нападения на туристов в Хургаде. Он также обращается к египетской стороне с просьбой подробно информировать Чешскую Республику о ходе следствия.