Как сообщил чешский МИД, гражданка Чехии, раненная 14 июля во время нападения на гостей отеля в Хургаде, находится в состоянии клинической смерти. Состояние здоровья пострадавшей резко ухудшилось уже в понедельник. Чешские специалисты, прибывшие специальным рейсом в Каир, где раненная 36-летняя женщина находится, подтвердили диагноз, поставленный египетскими коллегами. По мнению врачей, нет оснований ожидать какого-либо улучшения состояния раненной, так как у нее уже не функционируют несколько внутренних органов, а мозг не снабжается кровью