Чешская туристка, пострадавшая в Египте, находится в состоянии клинической смерти

Антон Каймаков
26-07-2017 oбновлено
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Как сообщил чешский МИД, гражданка Чехии, раненная 14 июля во время нападения на гостей отеля в Хургаде, находится в состоянии клинической смерти. Состояние здоровья пострадавшей резко ухудшилось уже в понедельник. Чешские специалисты, прибывшие специальным рейсом в Каир, где раненная 36-летняя женщина находится, подтвердили диагноз, поставленный египетскими коллегами. По мнению врачей, нет оснований ожидать какого-либо улучшения состояния раненной, так как у нее уже не функционируют несколько внутренних органов, а мозг не снабжается кровью

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 