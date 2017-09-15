Чешская торговая инспекция оштрафовала за нарушения при продаже со скидкой на 5,4 млн крон

Чешская торговая инспекция (ČOI) наложила штрафы на предприятия торговли в связи с выявлением во втором квартале 2017 г. нарушений при продаже товаров со скидкой, распродажах и проведении специальных промо-акций на общую сумму 5,4 миллионов крон (свыше 207,5 тыс. евро).

Недостатки были обнаружены у 43% проверяемых торговцев. К наиболее частым огрехам относится разница товара между стоимостью, указанной на ценнике в торговом зале, и ценой на кассе. Об этом Чешское информационное агентство ČTK информировал пресс-секретарь Торговой инспекции.

С апреля до июня инспекторы осуществили проверки на предмет фактического удешевления товаров на сумму, указанную на ценниках, более чем в 1430 магазинах. В 615 из них были зарегистрированы нарушения предписаний, вытекающих из положений Закона «О защите прав потребителя».