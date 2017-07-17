Театральная постановка по книге белорусской писательницы Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд» будет представлена в сентябре в Праге театральным коллективом Spitfire Company. За произведение с подзаголовком «Конец красного человека» автор была награждена Нобелевской премией в 2015 году. Постановка будет представлена зрителям 12 и 13 сентября в культурном центре Jatka 78, тем самым Spitfire Company отметит 10-летие своего существования. Проект «Конец красного человека. Время секонд хэнд» станет самым крупным проектом для театрального коллектива. В 2012 году труппа представила проект Procesy 10/48/7830, посвященный сконструированному процессу над Миладой Гораковой в 1950-е годы.