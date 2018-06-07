Чешская Республика удерживает лидирующие позиции в ЕС по употреблению марихуаны

Тимур Кашапов
07-06-2018
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Чешская молодежь продолжает занимать лидирующее место в ЕС по употреблению марихуаны. В возрастной группе 15-16 лет в течение года хотя бы один раз наркотики, являющиеся производным конопли, попробовало 37% граждан. Об этом говорится в отчете Европейского центра мониторинга наркотиков и наркотической зависимости.

В соседней Словакии уровень употребления марихуаны или гашиша пятнадцатилетними гражданами по сравнению с ЧР в два раза меньше. При этом чешские граждане, склонные к употреблению марихуаны, с возрастом теряют к ней интерес. В том же отчете Чехия названа главным источником поставляемого в Европу наркотика первитин. Одновременно страна находится на нижних позициях рейтинга, отражающего количество смертей по причине наркотической передозировки.

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