Чешская Республика – на 31-м месте рейтинга глобальной конкурентоспособности

Катерина Айзпурвит
02-10-2017
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Чешская Республика заняла 31-е место из 138-ми в мировом рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index), составленном на 2017-2018 годы Всемирным экономическим форумом. Слабыми сторонами Чехии эксперты считают налоговое законодательство, бюрократию и недостатки транспортной инфраструктуры.

Из бывших стран социалистического блока Чехию опережает Эстония; при этом ЧР обгоняет своих соседей – Польшу и Словакию, занявших 39-е и 59-е места.

Лидиром списка стала Швейцария, за которой следуют США, Сингапур, Голландия и Германия. Китай занял 27 строчку, Россия – 38-ю, Украина – 81-ю.

Рейтинг составляется ВЭФ с учетом более 100 различных факторов.

 
 
 
 
 
 
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