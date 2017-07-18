Чешская полиция раскрыла 11 мест по выращиванию конопли

Ольга Васинкевич
18-07-2017
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Национальный центр по борьбе с наркотиками обвинил 16 сербов, македонцев и чехов в выращивании марихуаны и доставке кокаина на территорию Чешской Республики. В Праге и Центральночешском крае полиция раскрыла 11 мест по выращиванию нетехнической конопли, оснащенных самым современным технологическим оборудованием. Некоторым обвиненным грозит срок до 24 лет лишения свободы, сообщает пресс-секретарь центра Барбора Кудлачкова. «Дело является специфическим из-за иерархической организации и функционирования преступников в рамках организованной группировки, а также благодаря масштабам и способам осуществления преступной деятельности», - подчеркнула пресс-секретарь. Преступная группировка, состоящая преимущественно из граждан Сербии, основывала фирмы, на которые впоследствии приобретала и сдавала в аренду недвижимость. В ней затем оборудовались места по масштабному выращиванию конопли. Полиция конфисковала 7246 растений и 34 кг марихуаны.

Ольга Васинкевич
18-07-2017
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