«Чешская почта» повышает цены

«Чешская почта» объявило о повышении цен на некоторые услуги. С 16 до 19 крон вырастет цена отправки обычного письма весом до 50 г, отправка заказного письма будет стоить 44 крон, обычное письмо весом до 100 г обойдется в 23 кроны, посылка весом до 500 г – в 27 крон, заказное письмо весом до 1 кг – в 60 крон.

Повышение цены на услуги компания оправдывает необходимостью покрыть расходы, связанные с доставкой, которые ежегодно растут, обеспечением высокого качества услуг и их доступности. «Цель «Чешской почты» – предложить гражданам такой спектр услуг, который бы удовлетворил их потребности и требования как с точки зрения качества, так и с точки зрения доступности», - пояснил пресс-секретарь «Чешской почты» Матиаш Витик.