Чешская крона ослабевает по отношению к евро

Антон Каймаков
03-07-2018
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Курс чешской кроны несколько ослабел по отношению к евро. В настоящее время за 1 евро предлагается 26,16 кроны, что означает потерю 12 геллеров. Это самый низкий показатель с августа 2017 года. Данные опубликовал сервер компании Patria Finance.

Курс кроны ослабевает уже на протяжении 5 месяцев подряд. Общая потеря по отношению к евро составил 1 крону. По мнению аналитика упомянутой компании Томаша Влка, чешская национальная валюта начала терять свою привлекательность в глазах иностранных инвесторов.

 
 
 
 
 
 
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