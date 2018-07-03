Чешская крона ослабевает по отношению к евро

Курс чешской кроны несколько ослабел по отношению к евро. В настоящее время за 1 евро предлагается 26,16 кроны, что означает потерю 12 геллеров. Это самый низкий показатель с августа 2017 года. Данные опубликовал сервер компании Patria Finance.

Курс кроны ослабевает уже на протяжении 5 месяцев подряд. Общая потеря по отношению к евро составил 1 крону. По мнению аналитика упомянутой компании Томаша Влка, чешская национальная валюта начала терять свою привлекательность в глазах иностранных инвесторов.