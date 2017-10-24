Чешская контрразведка: в Чехии активизировались российские и китайские спецслужбы

Тимур Кашапов
24-10-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешская контрразведка – Информационная служба безопасности (BIS) – отчиталась о работе за 2016 год, констатировав, что в стране активизировались российская и китайская разведки. Целью китайцев была «ликвидация тибетского вопроса и ухудшение чешско-тайваньских отношений». Российские спецслужбы пытались, главным образом, заполучить чувствительную информацию политического характера, и проводили информационные кампании, направленные на дискредитацию Украины, ЕС и НАТО.

По данным Информационной службы безопасности, Чехия также стала целью кибератак со стороны России, целью которых стало получение секретных данных экономического, научного и военного характера. Самой активной при этом была хакерская группировка APT28, также известная как Fancy Bear, Pawn Storm или Sofacy, которую ранее обвиняли в атаках на парламент Германии, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), ОБСЕ, членов Демократической партии США, предвыборный штаб Эмманюэля Макрона и атаке на МИД Польши. Согласно выводам компании Trend Micro, FancyBear представляет собой конфедерацию лучших российских хакеров, а сама группа может быть подразделением ФСБ.

Тимур Кашапов
24-10-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 