Чешская контрразведка: в Чехии активизировались российские и китайские спецслужбы

Чешская контрразведка – Информационная служба безопасности (BIS) – отчиталась о работе за 2016 год, констатировав, что в стране активизировались российская и китайская разведки. Целью китайцев была «ликвидация тибетского вопроса и ухудшение чешско-тайваньских отношений». Российские спецслужбы пытались, главным образом, заполучить чувствительную информацию политического характера, и проводили информационные кампании, направленные на дискредитацию Украины, ЕС и НАТО.

По данным Информационной службы безопасности, Чехия также стала целью кибератак со стороны России, целью которых стало получение секретных данных экономического, научного и военного характера. Самой активной при этом была хакерская группировка APT28, также известная как Fancy Bear, Pawn Storm или Sofacy, которую ранее обвиняли в атаках на парламент Германии, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), ОБСЕ, членов Демократической партии США, предвыборный штаб Эмманюэля Макрона и атаке на МИД Польши. Согласно выводам компании Trend Micro, FancyBear представляет собой конфедерацию лучших российских хакеров, а сама группа может быть подразделением ФСБ.