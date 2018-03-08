Чешская компьютерная игра разошлась миллионным тиражом

Тимур Кашапов
08-03-2018
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Чешская студия Warhorse Studios отчиталась об успехах своей новой игры Kingdom Come: Deliverance. По словам основателя компании Даниэля Вавры, за первые два дня разработчики продали 500 тыс. экземпляров, к настоящему моменту игру приобрели уже более миллиона пользователей.

«Всего через неделю после старта продаж нам стало понятно – игра окупилась. При этом общие затраты к тому моменту составили около 750 млн крон (порядка 36 млн долларов)», - заявил Вавра. Релиз Kingdom Come: Deliverance состоялся 13 февраля. Игра вышла на ПК, PS 4 и Xbox One.

 
 
 
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