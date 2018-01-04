Чешская компания UNIS построит промышленный комплекс в Ивановской области

UNIS построит комбинат синтетического волокна в Ивановской области. Компания «Ивановский полиэфирный комплекс» сообщило о подписании с чешской фирмой соответствующего договора о реализации строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также поставках вспомогательного общезаводского оборудования.

По официальной информации, мощность комплекса составит 175 тыс. тонн полиэфирного волокна и 30 тыс. тонн полиэтилентерефталата текстильного назначения. Часть продукции планируется перерабатывать на российском предприятии, часть – направлять на экспорт. Структура финансирования основана на фондировании немецких и чешского банков со страховым покрытием экспортных страховых агентств Германии и Чешской Республики (EGAP).