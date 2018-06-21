Чешская компания с украинскими владельцами приобрела шахты в Ростовской области

E.CONNECT ASSETS, одним из основателей которой является экс-руководитель «Укринтерэнерго» Владимир Зиневич, приобрела шахты «Ростовская» и «Замчаловская», ранее принадлежащие обанкротившейся компании ГК «Кингкоул». Стоимость сделки, проведенной на торгах, составила 144,7 млн руб. (около 2,2 млн евро).

Новый владелец обещает до конца года возобновить добычу угля и инвестировать средства в развитие предприятий. Начать работы планируется уже в текущем году. На шахтах будет создано около 1 тыс. рабочих мест. Годовая мощность шахт должна составить 1 млн тонн угля. E.CONNECT ASSETS собирается поставлять уголь в том числе на Украину.