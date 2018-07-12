Чешская компания построит завод по производству огнеупорных материалов в Челябинской области

Тимур Кашапов
12-07-2018
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Чешская компания SEEIF ceramic и московское ООО «Русфаундриконсалт» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2018» подписали соглашение о строительстве завода по производству огнеупорных материалов на территории Индустриального парка ММК (Магнитогорский металлургический комбинат). Инвестиции в строительство составят около 220 млн крон (примерно 11 млн долларов), завод обеспечит работой 250 местных жителей.

Комплекс включает в себя 3 основные технологические линии: по производству леточных и набивных масс для доменного производства, сухих огнеупорных бетонных смесей для черной и цветной металлургии и узкофункциональных вибролитых изделий для черной и цветной металлургии. Завод планируется запустить во второй половине 2019 года.

 
 
 
 
 
 
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