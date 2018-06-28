Чешская компания построит в Беларуси пять свиноводческих комплексов

Тимур Кашапов
28-06-2018
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Чешская компания Bauer Technics подписала контракты на строительство 5 комплексов по выращиванию свиней и крупного рогатого скота в Беларуси. Об этом заявил председатель правления компании Павел Рампир. Каждый из объектов оценивается примерно в 30 млн евро. Итоговая сумма инвестиций составит около 150 млн.

Первая свиноферма уже возводится под Оршей, к концу лета ожидается сдача объекта в строй. Возведение остальных комплексов должно поэтапно завершиться к 2022 году. На рынок Беларуси приходится около 60% продаж Bauer Technics.

 
 
 
 
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