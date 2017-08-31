Чешская группа «Мняга и Ждерп» выступит в Чернобыле

Тимур Кашапов
31-08-2017
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С 30 августа по 1 сентября в городе Славутиче Киевской области состоится первый фестиваль «CHERNOBYLING». Его организаторы – Славутичский городской совет, Ассоциация туроператоров в Чернобыле и Национальный музей Чернобыля в Киеве – поставили перед собой цель возродить жизнь в Чернобыльской зоне отчуждения и помочь самоселам. Тремя основными направлениями фестиваля станут геокешинг, урбекс, а также различные виды искусства – фото, музыка.

Одним из самых известных участников музыкального концерта в рамках «CHERNOBYLING» станет чешская группа «Мняга и Ждерп» (Mňága a Žďorp), которая выступит со своей новой песней Boží mlyny. Об этом сообщил ČTK солист группы Петр Фиала.

 
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