Чешская делегация посетила Дагестан

Представители чешской группы компаний Preciosa – дочерней компании холдинга Vinolok, производящей инновационные стеклянные пробки, прибыли с рабочим визитом в Дагестан. Целью поездки чешских предпринимателей стало налаживание сотрудничества с дагестанскими производителями коньяков и вина. Для этого в самое ближайшее время они планируют встретиться с руководством Дербентского коньячного комбината, Кизлярского и Избербашского коньячных заводов.

Preciosa Group является одним из мировых лидеров в области стекольной промышленности, состоит из семи подразделений – от бисера и хрустальных компонентов, используемых в индустрии моды, до дизайн-освещения для гостиниц класса люкс.