За титул короля и королевы красоты среди глухих и слабослышащих в Праге в минувшие выходные сразились представители 40 стран мира, в том числе России, Испании, Румынии и Мексики. 15 июля в пражском Конгресс-центре прошел финал конкурса Miss a Mister Deaf. Победителей выбирало два международных жюри. На этот раз титул Miss Deaf World 2017 завоевала таиландка Чутима Нетсуривонг. В мужской категории победил испанец Эрик Алкантара Паскуа. Однако корона отправляется также и в Чешскую Республику – Неслышащей Мисс Европа на этот раз стала чешка Петра Глухова.