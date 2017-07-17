Чешка Петра Глухова стала Неслышащей Мисс Европы 2017

Ольга Васинкевич
17-07-2017
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За титул короля и королевы красоты среди глухих и слабослышащих в Праге в минувшие выходные сразились представители 40 стран мира, в том числе России, Испании, Румынии и Мексики. 15 июля в пражском Конгресс-центре прошел финал конкурса Miss a Mister Deaf. Победителей выбирало два международных жюри. На этот раз титул Miss Deaf World 2017 завоевала таиландка Чутима Нетсуривонг. В мужской категории победил испанец Эрик Алкантара Паскуа. Однако корона отправляется также и в Чешскую Республику – Неслышащей Мисс Европа на этот раз стала чешка Петра Глухова.

 
 
 
 
 
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