С 17 июля чешская теннисистка Каролина Плишкова официально является первой ракеткой мира. После Уимблдонского турнира она возглавляет рейтинг WTA, опережая на 185 очков румынку Симону Халеп. Несмотря на то, что на лондонском турнире чешка выпала уже во втором круге состязаний, решающим стал проигрыш немки Анжелики Кербер, которая не смогла отстоять звание первой ракетки, и уже упомянутой Симоны Халеп, не прошедшей в полуфинал. Каролина Плишкова стала первой чешкой, завоевавшей титул первой ракетки в женском одиночном разряде. Номером один из чешских теннисистов удалось стать в истории лишь Ивану Лендлу и Мартине Навратиловой, которая добилась триумфа лишь под флагом США, эмигрировав в 1975 году. Томаш Бердых по окончании Уимблдона занял 15 место, Петра Квитова опустилась на 14-ю строчку.