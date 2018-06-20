Чем недовольны предприниматели?

Почти 60% компаний по всему миру не довольны направлением макроэкономического развития. Основным источником опасности они назвали торговую войну между США и ЕС, а также Вrexit и новые переговоры по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA).

Данные предоставила организация BDO – международное объединение аудиторских и консультационных компаний. В Чехии организация открыла свой филиал в 1991 году.