Чем недовольны предприниматели?

Ирина Ручкина
20-06-2018 oбновлено
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Почти 60% компаний по всему миру не довольны направлением макроэкономического развития. Основным источником опасности они назвали торговую войну между США и ЕС, а также Вrexit и новые переговоры по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA).

Данные предоставила организация BDO – международное объединение аудиторских и консультационных компаний. В Чехии организация открыла свой филиал в 1991 году.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 