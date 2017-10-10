ЧЭБ призвал признать банкротом «Шахту «Заречная», которая должна банку более 3 млн евро

Арбитражный суд Кемеровской области отложил до 13 ноября разбирательство по делу о банкротстве ОАО «Шахта «Заречная» из-за необходимости завершения аудита предприятия и других активов угольной компании. Против этого выступил АО «Чешский экспортный банк», чьи требования составляют 207,9 млн руб. (около 3,5 млн евро), и предложил признать банкротом шахту «Заречная».

Представитель чешского банка Сергей Обухов указал на то, что в дело не представлено никаких документов о проводимой работе, а кредиторы «Заречной» не получают документальной информации о текущей ситуации на шахте.