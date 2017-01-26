Новости ЧЕ 2017 в Остраве: короткий танец и произвольная программа в парном катании

26-01-2017 14:24 | Катерина Айзпурвит

В Остраве продолжаются соревнования в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию. 26 января на лед выходят танцевальные пары с короткой программой и спортивные пары с произвольной программой. От Чехии выступили Николь Кузьмичева и Александр Синицын, получив 56,52 балла. В качестве главных фаворитов соревнования называют французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Сильной считается и российская команда, которая на коротких танцах представлена тремя парами: Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.

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ЧЕ 2017 в Остраве: короткий танец и произвольная программа в парном катании 26-01-2017 14:24 | Катерина Айзпурвит В Остраве продолжаются соревнования в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию. 26 января на лед выходят танцевальные пары с короткой программой и спортивные пары с произвольной программой. От Чехии выступили Николь Кузьмичева и Александр Синицын, получив 56,52 балла. В качестве главных фаворитов соревнования называют французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Сильной считается и российская команда, которая на коротких танцах представлена тремя парами: Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.

Чехия может поддержать протест против введения ФРГ платы за пользование автобанами страны 26-01-2017 13:49 | Катерина Айзпурвит Как заявил премьер-министр Богуслав Соботка, Прага может присоединиться к иску, поданному в Европейский суд Австрией на немецкий закон о введении платы для легковых автомобилей за проезд по автобанам страны. Австрия указывает на дискриминационный характер формулировки закона по отношению к иностранцам, поскольку у граждан ФРГ дорожный сбор будет взиматься на льготных условиях в рамках налога на автомобиль. При этом немецкие власти уже пошли на уступки, согласившись ввести виньетки с кратким сроком действия. В зависимости от объема выбросов двигателя, дорожная марка на 10 дней обойдется предположительно в сумму от 2,5 до 24,5 евро; виньетка на 2 месяца может стоить от 7 до 50 евро, и около 130 евро – на год. При этом в приграничных районах иностранные водители смогут по-прежнему передвигаться бесплатно. Ожидается, что после принятия проекта правительством ФРГ, закон будет одобрен и Бундестагом и вступит в силу в 2018 или 2019 г.

Прогноз погоды на пятницу, 27 января 26-01-2017 13:27 | Катерина Айзпурвит В пятницу, 27 января, синоптики обещают низкую облачность. Днем температура воздуха составит -4 až 0 °C, в отдельных районах – до двух градусов тепла. Слабый юго-западный ветер 3-7 м/с, на Чешско-Моравской возвышенности – с порывами до 15 м/с, на западе Чехии и в Моравии – ветер слабый, переменный, до 4 м/с.

Приложение, распространяемое от имени Чешской почты, заражает смартфоны вирусом 26-01-2017 13:21 | Катерина Айзпурвит Чешская почта предупредила об опасности заражения вирусом через мобильную аппликацию, которую злоумышленники предлагают установить якобы от ее имени. Владельцы смартфонов начали получать от имени Чешской почты смс-сообщения с предложением установить приложение Pošta Online. Этим они заражают свой гаджет вирусом, способным проникнуть в систему Интернет-банкинга владельца. Уже известно о десятках жертв, пострадавших от действий злоумышленников.

Министр финансов: За 3 года «Налоговая кобра» предотвратила потерю более 7,5 млрд крон 26-01-2017 12:52 | Катерина Айзпурвит В ходе конференции Налогового управления ЧР министр финансов Андрей Бабиш сообщил, что специальный отдел по борьбе с налоговыми преступлениями «Налоговая кобра» за три года своего существования предотвратил потерю для бюджета суммы в размере 7 млрд 660 млн крон (283,7 млн евро). В течение прошлого года спецотдел предотвратил попытки уклонения от уплаты налогов на общую сумму 3 млрд 400 млн крон (123 млн евро). Помимо «Налоговой кобры» в Чехии также действует «Азартная кобра», в задачу которой входит пресечение деятельности нелегального игорного бизнеса.

В 2017 г. у 800 000 граждан ЧР закончится срок действия водительских удостоверений 26-01-2017 10:49 | Катерина Айзпурвит Впервые в истории более 800 000 граждан Чехии должны получить новые водительские удостоверения в течение одного года. Десятилетний срок действия прав на вождение автомобиля заканчивается у тех, кто получал документы в 2007 г. Подать заявление на обмен удостоверения можно за 3 месяца до окончания срока его действия по месту постоянного жительства. При подаче необходимо предъявить удостоверение личности, сдать одну фотографию и заполнить анкету. Заявление рассматривается в течение 20 дней, и обмен прав производится бесплатно. Для срочного получения водительского удостоверения придется заплатить 500 крон (18,5 евро). При этом за просроченные права водителю грозит штраф в размере 2000 крон (74 евро).

В Чехии обнаружен поддельный препарат «Виреад», применяемый при лечении ВИЧ 26-01-2017 09:11 | Катерина Айзпурвит Как сообщает на своей сайте Государственное управление по контролю лекарственных средств (SÚKL), поддельный препарат «Виреад» (Viread), который используется при лечении ВИЧ-инфекции, был обнаружен в поставках одной из болгарских дистрибьюторских фирм. Инструкция по применению медикамента была составлена только на болгарском и румынском языках, что не допустиво при продаже лекарства на чешском рынке и позволяет определить, что данная упаковка содержит фальшивое лекарство. Обнаруженные подделки содержат 30 таблеток по 245 мг, со сроком действия до января 2020 г. Управление по контролю лекарственных средств проинформировало аптеки и медицинские учреждения о необходимости сообщать об обнаружении подделки.

Птичий грипп впервые выявлен на крупной чешской птицефабрике 26-01-2017 08:58 | Катерина Айзпурвит После того как владелец сообщил о внезапной гибели 160 птиц, ветеринары подтвердили наличие очага птичьего гриппа на крупной птицефабрике, расположенной в населенном пункте Ржитовиз-у-Блатне, в районе города Страконице. Для предотвращения распространения инфекции запланировано уничтожить 6500 голов уток. Пресс-секретарь Государственной ветеринарной инспекции Петр Пейхал сообщил, что у птиц был выявлен вирус Н5. Владельцы птицефабрик имеют право на получение компенсации ущерба со стороны государства в случае подачи соответствующего заявления в течение шести недель после ликвидации очага заражения. На данный момент в ЧР было уничтожено в общей сложности 13 000 голов птицы.

Милош Земан отмечает четыре года пребывания на посту президента ЧР 26-01-2017 08:45 | Катерина Айзпурвит Четыре года назад, 26 января 2013 г., было объявлено об избрании в ходе первых прямых президентских выборов на пост главы государства Милоша Земана, который набрал 55% голосов избирателей. Карел Шварценберг, оказавшийся его соперником во втором туре голосования, набрал примерно на 500 тыс. голосов меньше. Инаугурация Милоша Земана состоялась 8 марта 2013 г., и пятилетний срок его пребывания на посту главы государства истекает в марте 2018 г. Наблюдатели полагают, что весной текущего года Милош Земан сделает заявление о своем участии в следующих президентских выборах.