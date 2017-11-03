Часть социал–демократов требует смены партийного руководства

Лорета Вашкова
03-11-2017
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Руководство Чешской социал-демократической партии, на днях сообщившей, что партия не будет выдвигать собственного кандидата на президентские выборы, в пятницу в Праге обсудит актуальную ситуацию после парламентских выборов и, прежде всего, свои перспективы на будущее.

Поверенный руководством ЧСДП Mилан Хованец намерен предложить, чтобы съезд, на котором будет избран новый руководитель социал-демократов, состоялся в феврале или в апреле. Многие региональные отделения партии, потерявшей, как показали выборы, значительную часть своего электората, требуют в скором времени смены партийного руководства. ЧСДП получила 15 мандатов на последних выборах в парламент.

 
 
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