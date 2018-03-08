Часть политиков досрочно покинула церемонию инаугурации президента Милоша Земана

В четверг, 8 марта, в Пражском Граде состоялась церемония инаугурации президента Чехии Милоша Земана. Переизбранный на второй срок Милош Земан принес президентскую присягу. Перед экранами, установленными на Градчанской площади, на которые транслировалась церемония, собрались десятки зрителей.

Милош Земан выступил с речью, в которой подверг критике некоторые СМИ, включая Чешское телевидение. В ходе выступления президента целый ряд политиков, прежде всего, представители партии TOP-09 и Гражданско-демократической партии, покинули Владиславский зал, где проходила церемония.

В числе прервавших участие в инаугурации – экс-спикер Палаты депутатов Мирослава Немцова, председатель TOP-09 Иржи Поспишил, а также его предшественники на этом посту Мирослав Калоусек и Карел Шварценберг. К ним позже присоединились заместитель председателя ХДС-ЧНП Мариан Юречка и сенатор Вацлав Халоупек из партии «Старосты и независимые», которые тем самым протестовали против критики со стороны Земана.