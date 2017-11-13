ČEZ требует анализа воздействия новых энергоблоков АЭС Дукованы на окружающую среду

Лорета Вашкова
13-11-2017
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Энергетический концерн ČEZ требует проведения анализа o воздействии новых блоков АЭС Дукованы, строительство которых было ранее запланировано, на состояние окружающей среды. С этой целью ČEZ передал Mинистерству окружающей среды ЧР документацию для рассмотрения в рамках процесса EIA. Чешскому информационному агентству ЧТК о требовании со стороны энергогиганта сообщил пресс-секретарь ČEZ Ладислав Кршиж.

При этом до сих пор неизвестно, каким образом будет финансироваться данный проект. В соответствии с государственной энергетической концепцией, один или два блока должны быть достроены как на АЭС Дукованы, так и на АЭС Темелин.

 
 
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